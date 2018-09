Sal: Prisão Preventiva e TIR para dois indivíduos acusados do abate e tentativa de comercialização de carne de tartaruga

4/09/2018 19:34 - Modificado em 4/09/2018 19:34

A Polícia Nacional da Ilha do Sal deteve e entregou às instâncias judiciais, na segunda-feira dia 3 de Setembro, dois indivíduos suspeitos de captura, abate e tentativa de comercialização de carne de tartaruga na localidade da Palmeira. Como medida de coacção foi aplicada a prisão preventiva para um dos acusados. Quanto ao outro acusado foi-lhe aplicado Termo de Identidade e Residência (TIR).

Os dois indivíduos foram detidos em flagrante delito, no passado sábado, dia 1 de Setembro, após uma denúncia anónima. De acordo com a Polícia Nacional, elementos do Comando Regional do Sal deslocaram-se à localidade de Palmeira, onde encontraram os dois homens com uma tartaruga já abatida. Os autores desse crime foram flagrados pela Polícia quando transportavam, em baldes, a carne desta espécie, tendo sido detidos logo de imediato. A Polícia Nacional para além da carne da tartaruga, apreendeu uma arma branca utlizada no abate desta espécie marinha.