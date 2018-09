Polícia Judiciária deteve 35 pessoas no mês de Agosto

4/09/2018 19:19 - Modificado em 4/09/2018 19:19

Durante o mês de Agosto a Polícia Judiciária executou 21 diligências da qual resultou na detenção de 35 pessoas, sendo vinte e oito do sexo masculino e sete do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 17 e 50 anos. A maioria das detenções ocorreu em Santiago, seguindo-se São Vicente, Sal, Boavista e Santo Antão.

Dos trinta e cinco detidos, 14 deles ficaram em Prisão Preventiva e 19 sob Termo de Identidade e Residência (TIR), Interdição de Saída do país e Apresentações Periódicas. De acordo com o jornal “A Nação” existem ainda dois casos que se desconhecem as medidas de coacção aplicadas pelos tribunais. A mesma fonte, de acordo com a PJ, certifica que a maioria dos crimes diz respeito a assaltos/roubo à mão armada, assim como furtos a residências, tráfico de estupefacientes e falsificação de documentos.

“O número de detidos é maior que o de diligências efectuadas porque há situações onde se detém mais do que um individuo numa diligência” sustenta a PJ. Outro dado adiantado pelo mesmo órgão de policia diz respeito aos crimes de agressão sexual que diminuíram, consideravelmente, em relação aos meses anteriores.