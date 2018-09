São Domingos: PAICV acusa a edilidade de desvios de verbas

4/09/2018 14:39 - Modificado em 4/09/2018 14:39

O PAICV (oposição) em São Domingos acusou hoje o a edilidade local, liderada por Clemente Garcia, de “desvios de verbas” na gestão de terrenos em Ribeirão Chiqueiro, no arrelvamento do campo de futebol e na requalificação de Vale da Custa.

A acusação foi feita em conferência de imprensa, Cidade da Praia, pelo líder da bancada do PAICV na Câmara Municipal de São Domingos (CMSD), José Carlos Moniz, depois de entregar uma denúncia contra edilidade, na Procuradoria da República.

José Carlos Moniz acrescenta ainda que há empresas particulares que assinaram um contrato e receberam o dinheiro sem a prestação de serviços.

“Há indícios claros de corrupção em que as empresas e particulares assinaram contratos de prestação de serviços com o município, recebem parte do dinheiro ou outros bens, mas não prestaram o serviço para o qual foram contratados”, acusou José Carlos Muniz, apontando os casos de Ribeirão Chiqueiros, Vale da Custa, e na comunidade de Mendes Faleiro Cabral.

Face a estes indícios, o PAICV em São Domingos pretende que seja feita a “competente averiguação criminal”, de modo a garantir a salvaguarda dos “superiores interesses” do município e de aferir a responsabilidade de cada um e de todos envolvidos neste negócio.

Para isso, o PAICV desafia o presidente da Câmara Municipal, Clemente Garcia, a “tornar público” o Relatório da Inspecção Administrativa, Financeira e Patrimonial, através da Assembleia Municipal, feito pela CMSD, desde 2017.

“Embora todos sejam do MpD, é dado assente que o actual edil não tem assumido as dívidas e os desafios de desenvolvimento do município, lesando e agravando ainda mais a situação deste concelho”, conclui José Carlos Moniz.

Inforpress