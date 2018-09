Portugal : Homem suspeito de raptar e violar menina de sete anos foi detido

4/09/2018 14:29 - Modificado em 4/09/2018 14:29

De acordo com o Correio da Manhã, um cabo-verdiano, suspeito de ter violando uma menina de sete anos, em Portugal, foi detido hoje pelas autoridades policias portuguesa . O crime terá sido cometido no último fim-de-semana, no Seixal

Virgílio Mendonça foi capturado junto a um supermercado na Quinta da Princesa, concelho do Seixal, a cerca de três quilómetros do local do crime.

De acordo com o jornal português, já não é a primeira vez que é indiciado como predador sexual. O suspeito mora na Amora, Seixal. No sábado, terá raptado uma menina de sete anos, num parque infantil da zona. Os exames médicos confirmaram que foi vítima de abusos sexuais. A violação terá ocorrido numa casa devoluta, não muito longe do local do rapto. Às quatro da madrugada, a criança terá sido largada na rua e de imediato socorrida pelas autoridades. A menina já teve alta e está com a família.

No momento da detenção, o homem não ofereceu qualquer resistência, tendo sido transportado para a esquadra da Cruz de Pau, de onde sairá para ser presente a tribunal.