Situação financeira mundial está “tão perigosa” como em 2007-2008

4/09/2018 11:44 - Modificado em 4/09/2018 11:44

A situação financeira atual está “tão perigosa” agora como em setembro de 2008, aquando da quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, considerou hoje o ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet. “É agora reconhecido que a enorme dívida nas economias avançadas tem sido um fator chave no desencadeamento da crise financeira mundial de 2007 e 2008”, declarou Trichet à agência France Presse (AFP). Hoje, “o crescimento da dívida dos países desenvolvidos – em particular privada – abrandou, mas este abrandamento é compensado por uma aceleração da dívida nos mercados emergentes. É isto que torna atualmente todo o sistema financeiro global, pelo menos, tão vulnerável, se não mais, do que em 2008 “, disse o responsável pelo BCE entre 2003 a 2011.