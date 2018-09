Moçambique aponta primeira exportação de gás do norte para novembro 2022

4/09/2018 10:45 - Modificado em 4/09/2018 10:45

O Governo moçambicano prevê assinalar a 01 de novembro de 2022 a saída do primeiro navio cargueiro com exportação de gás natural moçambicano da bacia do Rovuma, norte do país, disse hoje à Lusa fonte governamental.

Oinício da produção naquela zona está previsto para 01 de junho de 2022 a partir da plataforma flutuante da Área 04, e cinco meses depois “deverá ser assinalada a saída do primeiro navio cargueiro contendo gás”, referiu.

Os depósitos de gás natural que se encontram na crosta terrestre, abaixo do fundo do mar na baixa do Rovuma, prometem colocar Moçambique na lista dos principais exportadores mundiais de gás natural líquido e impulsionar a economia do país.

Dois consórcios estão a construir as infraestruturas de exploração nas áreas 01 e 04 ao largo de Cabo Delgado e a primeira a entrar em atividade será a Área 04 liderada pela Eni e Exxon Mobil.

A operação arranca com uma plataforma flutuante que vai sugar o gás de seis depósitos, transformá-lo em líquido e exportá-lo para cargueiros, plataforma cujo casco começa a ser construído na quinta-feira num estaleiro coreano – a data será assinalada com uma cerimónia oficial.

Noutras previsões sobre a plataforma da Área 04, o Governo moçambicano prevê que, durante a fase de operação, o projeto crie 820 novos postos de trabalho (contratos diretos e indiretos).

O consórcio da Área 04 é constituído pela ExxonMobil, Eni e CNODC – China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation que conjuntamente detém uma participação de 70%, cabendo três parcelas de 10% à coreana Kogas, Galp Energia e Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) de Moçambique.