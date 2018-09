Nacional de Futebol Sub-17: Geneva carimba passaporte para “final four” graças ao número de golos marcados

4/09/2018 00:00 - Modificado em 4/09/2018 00:15

Em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo A1, disputado nesta segunda-feira, 03, no Estádio Municipal Adérito Sena, no Mindelo, Geneva e RT-Académica do Porto Novo, não foram além de um empate sem golos. O Geneva campeão regional de São Vicente, segue para as meias-finais da prova, graças ao maior número de golos marcados que a “corveta” do Porto Novo.

O Geneva campeão regional de São Vicente em título de futebol em sub-17, na sua primeira aparição no Campeonato Nacional de Futebol, já conseguiu atingir as meias-finais da competição. Na primeira fase que decorreu no Estádio Municipal Adérito Sena, no Mindelo, os encarnados da Ribeira Bote, arrancaram com uma vitória frente ao EFID-Paul por 3-2, sendo que nesta segunda jornada, um empate sem golos frente a Académica do Porto Novo, bastou para os comandados de Bruno Lesnar, garantirem o passaporte para o ”final four”, que irá agora decorrer em Tarrafal (Santiago), isto porque a “Micá” do Porto Novo venceu o EFID-Paul, por duas bolas a uma. Resultado que dá maior conforto aos campeões regionais de São Vicente, que rumam assim para a fase seguinte.

Tendo em vista a disputa das meias-finais em Santiago Norte, a equipa encarnada do Mindelo, viaja na quarta-feira, 05, para Tarrafal onde na quinta-feira, 06, tem duelo marcado com o vencedor do grupo B2.