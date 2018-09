Prisão preventiva para homem 36 ano acusado de vários crimes de VBG

3/09/2018 23:45 - Modificado em 3/09/2018 23:45

Foi detido na ilha do Sal um indivíduo que é suspeito da prática de três crimes de VBG, sendo dois deles na sua forma agravada, para além de um crime de dano e outro crime de introdução em casa alheia.

O suspeito é acusado da prática reiterada de uma série de crimes de agressão verbal, física e sexual, cometidos contra a sua ex-companheira, entre Fevereiro e Agosto deste ano.

Em cumprimento de um mandado de detenção a Policia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal – DICS deteve o suspeito no sábado passado, fora de flagrante delito na cidade de Santa Maria.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes na manhã desta segunda-feira, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal tendo-lhe sido aplicado a Prisão Preventiva.