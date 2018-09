Jovane Cabral integra lista de 60 nomes candidatos ao prémio de Golden Boy 2018

O extremo cabo-verdiano do Sporting Clube de Portugal, Jovane Cabral, de 20 anos, é um dos nomes presentes na lista de candidatos a vencer o prémio de Golden Boy 2018, que distingue o melhor sub-21, a actuar nos campeonatos europeus.

O nome de Jovane Cabral, surge na lista avançada nesta segunda-feira pelo jornal italiano “Tuttosport”, isto um dia depois deste não ter comparecido no Centro de Estágio no Jamor, onde a selecção de Cabo Verde prepara o jogo frente ao Lesoto. A lista foi reduzida de 80 para 60 nomes, onde se destaca, desde já, o nome de Jovane Cabral.

O Golden Boy é um prémio anual entregue pelo jornal italiano “Tuttosport” desde 2003e é destinado ao melhor jogador com idade abaixo de 21 anos actuando na Europa. O primeiro vencedor do prémio foi o holandês Rafael Van Der Vaart, na época com 20 anos de idade. Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain de França, foi o vencedor de 2017, sendo que em 2016, foi o luso cabo-verdiano Renato Sanches então ao serviço do Benfica a ser o grande vencedor.