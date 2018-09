Djodje indicado em duas categorias no All Africa Music Awards 2018

O cantor mindelense está nomeado para a 5ª Edição do All Africa Music Awards – AFRIMA 2018 – nas categorias melhor R&B/Soul com o tema “Be Mine” e Patoranking, artista que é autor de hits internacionais como “No Kissing” & “My Woman” e Melhor Artista da Africa Ocidental ao lado de nomes como Wizkidayo e Davido. O evento realiza-se em Novembro no Gana.

Em parceria com a União Africana, o All Africa Music Awards é uma propriedade musical que reconhece e recompensa o trabalho e o talento de uma miríade de artistas africanos, desde a velha até a nova geração.

“Be Mine” é o título do single do artista cabo-verdiano que conta com a participação do nigeriano Patoranking, single lançado no dia 18 e que é o terceiro single que integra o novo álbum. Este é o 4º álbum a solo do artista e será lançado ainda este ano.

A produção musical do tema ficou a cargo do produtor Cláudio Ramos e o videoclipe conta com a participação especial da atriz e cantora portuguesa Solange Hilário que já participou numa das edições do programa “Ídolos”.

Djodje ainda este ano foi premiado com o troféu de melhor Kizomba no Cabo Verde Music Awards, com o tema “I Love You”.

Os prémios AFRIMA existem para celebrar a música africana e retratar o continente como tendo outras coisas além da pobreza e da violência. “Estamos usando o AFRIMA para nos comunicarmos com o resto do mundo sem pedir desculpas”, disse ele, acrescentando que o órgão de premiação também visa “recompensar nossos superstars estabelecidos”, diz a organização do evento.