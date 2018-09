Jovane Cabral escolhe Portugal e continua a trabalhar em Alcochete

3/09/2018 18:26 - Modificado em 3/09/2018 18:26

O futebolista cabo-verdiano Jovane Cabral, não compareceu ao estágio da selecção nacional cabo-verdiana que se iniciou no domingo dia 2 de Setembro, no Jamor, pelo que irá continuar a trabalhar no clube leonino durante esta pausa para compromissos das selecções.

O extremo de 20 anos do Sporting não vai mesmo representar a selecção de Cabo Verde no jogo oficial frente ao Lesoto, agendado para 9 de Setembro, relativo á segunda jornada do grupo L de apuramento para o CAN 2019, isto depois de não ter comparecido na concentração para o estágio dos Tubarões Azuis.

De acordo com a edição desta segunda-feira do jornal português o Jogo, Jovane Cabral opta por apostar numa futura convocatória pela selecção portuguesa, tendo em conta que até ao fim deste mês irá passar a ser cidadão português. Neste momento o jogador tem apenas a nacionalidade cabo-verdiana. Para já e enquanto decorrem os trabalhos das selecções, Jovane Cabral irá treinar ao serviço do Sporting, sob as ordens de José Peseiro, preparando-se para defrontar o Marítimo no dia 16 de Setembro, em jogo a contar para a Taça da Liga portuguesa.

No entanto, em declarações ao Inforpress, nesta segunda-feira, o seleccionador nacional Rui Águas, confirmou que Jovane Cabral, ainda não compareceu e não deu nenhuma explicação quanto à sua ausência na concentração da seleção caboverdeana. Entretanto a FCF já reagiu a esta situação confirmando também a ausência do jogador do Sporting no estágio, vincando que o assunto está sendo tratado pelo departamento jurídico da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

Os trabalhos do combinado nacional iniciaram-se ás 11 horas desta segunda-feira, com a avaliação clínica dos jogadores, com o primeiro treino a ser efectuado no Jamor durante a tarde de hoje.