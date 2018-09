Gigantes tecnológicas recuperaram da crise

Amazon, Apple, Microsoft e Google colocam mercado a crescer depois das inúmeras polémicas dos últimos meses.

Seis meses depois de rebentar o escândalo da fuga de dados do Facebook para a consultora Cambridge Analytica, que afetou mais de 87 milhões de utilizadores da rede social e que levou a uma crise generalizada no mercado tecnológico, os principais gigantes online já começaram a recuperar valor. Impulsionado pelo crescimento da Amazon, da Apple, da Microsoft e da Google, o valor das principais tecnológicas é hoje 345 mil milhões de euros superior ao registado a 16 de março, dia anterior ao início do escândalo do Facebook – a que se seguiram várias outras polémicas relacionadas com a privacidade dos utilizadores, que provocaram uma crise de confiança em diversas empresas. A Apple foi a tecnológica que ganhou mais dinheiro: 137 mil milhões de euros. Mas, percentualmente, foi a Amazon que mais cresceu. Em seis meses valorizou mais de 19%. Principal afetado pela crise no mercado nos últimos meses, o Facebook, que detém o Instagram e o WhatsApp, ainda não chegou aos valores ‘pré-crise’ mas, ainda assim, tem vindo a recuperar. Esta sexta-feira valia 438 mil milhões de euros, menos 7,7% do que antes de ser revelado o escândalo da Cambridge Analytica. Recorde-se que a empresa de Mark Zuckerberg registou em julho a pior quebra da história da Bolsa de Nova Iorque, desvalorizando num só dia mais de 100 mil milhões de euros.