Conheça os melhores chás para secar a barriga (porque o calor ainda dura)A nutricionista Karen Schlösser compartilhou com a revista Vogue os segredos para um abdómen seco e livre de gorduras.

3/09/2018 11:38 - Modificado em 3/09/2018 11:38

Descubra três receitas de chás do bem, poderosos e eficazes, da autoria da nutricionista funcional Karen Schlösser, que para além de serem deliciosos, vão garantir que mantém a boa forma e o tão desejado ‘corpo de verão’ durante todo o ano.

Sim, já estamos a pensar em 2019.

Dente de leão, centelha e alfafa: “Com alto poder diurético, drena o excesso de líquido e ajuda a expulsar do organismo as toxinas que provocam excesso de peso”, explica a nutricionista.

Carqueja, centelha e cavalinha: “Têm efeito diurético, pois melhoram o funcionamento do fígado”, diz Schlösser. “Tal contribui para o desinchaço rápido do ventre”.

Dente-de-leão, chá verde e hibisco: A mistura acelera a queima de gordura e regula o metabolismo relativamente aos níveis de açúcar e de gordura. Reduzindo igualmente o perímetro da cintura.

Modo de preparação

1. Coloque as ervas (1 colher de sopa de cada uma, com exceção do chá verde que deve ser usado em menor quantidade: apenas 1 colher de sobremesa) num recipiente de vidro ou de porcelana. Metais como inox ou o alumínio interferem negativamente nas propriedades do chá.

2. Numa panela à parte, coloque 1 litro de água ao lume e, assim que comece a ferver, deite sobre as ervas. Abafe com uma tampa por 10 minutos.

3. Coe e beba frio ou quente, no intervalo das refeições.

4. Dica: faça apenas a quantidade de chá que vai consumir no dia. De um dia para o outro, a bebida perde as propriedades fitoquímicas e deixa de promover os efeitos esperados.