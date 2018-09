Próxima atualização do Windows 10 chega em outubro

3/09/2018 11:30 - Modificado em 3/09/2018 11:30

A grande novidade da atualização ‘Redstone 5’ será o tema escuro para o Explorador de Ficheiros.

AMicrosoft anunciou durante a sua conferência no IFA 2018 que lançará a próxima atualização do Windows 10 em outubro, conta o TechRadar.

De nome ‘Redstone 5’, esta atualização terá como principal novidade o tema escuro para o Explorador de Ficheiros, que ficará assim mais fácil de navegar durante o período noturno. Além disso, a Microsoft introduzirá ainda um ‘clipboard’ na cloud que será sincronizado para diferentes dispositivos.

A ‘Redstone 5’ estará disponível para testes no final de setembro, com a Microsoft a já ter confirmado estar a desenvolver a atualização seguinte com previsão para abril de 2019.