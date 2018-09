Novo iPhone terá três versões e uma opção em dourado

3/09/2018 11:25 - Modificado em 3/09/2018 11:25

A menos de duas semanas da conferência da Apple, marcada para 12 de setembro, foram reveladas algumas das características e o nome do novo iPhone.

No dia em que a marca enviou os convites para a conferência, no Apple Park, surgiram imagens dos novos iPhone, “sem consentimento da empresa”, naturalmente, e como sucede todos os anos umas semanas antes do evento. É a tradicional fuga de informação que antecede o evento.

O novo modelo da Apple vai chamar-se iPhone XS, revela o site especializado em notícias e rumores sobre a marca da maçã dentada. Ecrã OLED, com um novo processador A12 e Face ID, será apresentado em três modelos, um de 5.8 polegadas e outro de 6.5.

E, surpresa, fala-se num terceiro iPhone que está ainda em segredo; um rumor de 6.1 polegadas a ser lançado no inverno, embora não se saiba se será um novo modelo ou a evolução de algum dos anteriores.

Entre as novidades que verteram para os sites especializados, destaque para uma alteração cromática, com a Apple a disponibilizar um iPhone com uma moldura metálica dourada, uma novidade na marca.

Os aparelhos devem ser apresentados a 12 de setembro tendo chegada prevista aos principais mercados até ao fim do mesmo mês.