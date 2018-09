Campeonato Nacional Sub-17: Geneva e RT-Académica do Porto Novo disputam acesso para às meias-finais nesta segunda-feira

3/09/2018 01:05 - Modificado em 3/09/2018 01:05

As formações do Geneva de São Vicente e o RT-Académica do Porto Novo disputam, nesta segunda-feira dia 03 de Setembro, a última jornada do subgrupo A2 – poule norte- num jogo que dá acesso às meias-finais do Campeonato Nacional de Futebol de sub-17, isto depois de ambas as formações terem vencido a equipa do EFID-Paul.

O Geneva, campeão regional de São Vicente, iniciou da melhor forma a sua participação na prova (Campeonato Nacional de Sub-17), ao vencer no primeiro jogo do subgrupo A2, poule norte, a formação campeã regional de Santo Antão Norte, o EFID-Paul, por 3-2 num jogo disputado no Estádio Municipal Adérito Sena, no Mindelo, na quinta-feira dia 30 de Agosto.

Neste sábado, dia 1 de Setembro, no encontro que pôs frente a frente a equipa do RT-Académica do Porto Novo e EFID-Paul terminou com a vitória da equipa de Porto Novo por duas bolas a uma em jogo, também, disputado no Estádio Municipal Adérito Sena, no Mindelo. Com esta derrota ante a “Micá” do Porto Novo a equipa do EFID disse adeus à continuidade na prova. Por sua vez a Académica do Porto Novo, com este triunfo, arrecadou os três pontos e colou-se ao Geneva na liderança do grupo.

A partida decisiva entre Geneva e RT-Académica do Porto Novo, que irá decidir o vencedor deste grupo assim como a equipa que avançará para a próxima fase da competição, está agendado para as 16 horas de segunda-feira 3 de Setembro, no Estádio Municipal Adérito Sena.