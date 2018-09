Setembro Amarelo: campanha aborda a prevenção do suicídio

3/09/2018 00:47 - Modificado em 3/09/2018 00:47

Setembro Amarelo é uma campanha do Centro de Valorização da Vida que busca trazer para a sociedade o diálogo sobre o suicídio. A OMS instituiu o dia 10 de Setembro como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Deste então, durante esse mês busca-se a consciencialização e a prevenção do suicídio.

O assunto é um tabu. É complexo. São se fala dele. As pessoas, regra geral, evitam por medo ou por desconhecimento abordar o assunto em si e com isso acaba-se evitando o diálogo tão necessário.

O Setembro Amarelo é uma campanha que busca trazer o diálogo e prevenir o suicídio. Noventa porcento dos suicídios poderiam ser evitado com ajuda psicológica. A maioria deles é causada por doenças mentais que não são tratadas porque a maioria das pessoas nem sabe que precisa de tratamento. Aproximadamente 60% das pessoas que morrem por suicídio nunca buscaram a ajuda necessária.

O objetivo do mês de prevenção do suicídio é consciencializar as pessoas desta problemática tão grave, que tantas vidas tira todos os anos. O Setembro Amarelo é um mês de diálogo. É um mês que busca criar conversas sobre o assunto, deixar as pessoas que sofrem com pensamentos suicidas saberem que elas não estão sozinhas e que a morte nunca é solução.

O Setembro Amarelo busca salvar vidas através da informação e da conversa sobre este assunto sério que ainda é um tabu.