Tempo : chuvas e chuviscos nas zonas altas

3/09/2018 00:40 - Modificado em 3/09/2018 00:40

ILHAS DE SOTAVENTO: Maio, Santiago, Fogo, Brava ­ Períodos de céu nublado com possibilidades de ocorrência de chuviscos e/ou chuva, com maior incidência nas zonas altas;

­ Visibilidade boa (igual ou superior a 10 km); ­ Vento de N/NNW moderado a fresco (20 – 38 km/h), soprando temporariamente fraco ou bonançoso (6 – 19 km/h) de direcção variável durante a tarde/noite. Estado do Mar: Ondas de S/NE com 1.5 – 2.5 metros de altura, SE/SW 2.0 – 3.0 metros à Leste/Sul/Oeste das ilhas durante a tarde/noite, localmente SE/NE 1.0 – 2.0 metros em Zonas Costeiras Norte. Temperatura Máxima: 29/31ºC; Temperatura Mínima: 22/24 ºC

ILHAS OCIDENTAIS DE BARLAVENTO: S. Antão, S. Vicente, S. Nicolau ­ Períodos de céu nublado com possibilidades de ocorrência de chuviscos e/ou chuva, essencialmente nas zonas altas;

­ Visibilidade boa (igual ou superior a 10 km); ­ Vento ENE/NE bonançoso a moderado (12 – 28 km/h), rodando para N, fresco ou muito fresco (29 – 49 km/h) no período da manhã, com rajadas ocasionais nalguns sectores da região. Estado do Mar: Ondas de NE/SE com 1.5 – 2.5 metros de altura, 2.0 – 3.0 metros à Oeste do Arquipélago durante a tarde, localmente 1.0 – 2.0 metros em Zonas Costeiras. Temperatura Máxima: 29/31 ºC; Temperatura Mínima: 21/23 ºC.