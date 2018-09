Santo Antão: Primeiras chuvas da época agrícola caem em Ribeira Grande

As zonas rurais da Ribeira Grande em Santo Antão, foram contempladas, neste final de semana, com a vinda das primeiras chuvas da época agrícola, isto numa altura em que já estão efectuadas mais de 90% das habituais sementeiras de sequeiro.

A chuva moderada, causada pela depressão tropical, que se fez sentir no arquipélago durante este final de semana, teve grande impacto nos terrenos agrícolas na Ribeira Grande em Santo Antão. Estas são as primeiras chuvas registadas nesta época, tendo deixado os terrenos agrícolas bem irrigados, e em boas condições para o término dos trabalhos agrícolas que se iniciaram no passado mês de Julho.

As colheitas do ano 2017 foram escassas em muitas localidades da Costa Leste de Santo Antão, mas com a vinda das primeiras chuvas da época agrícola de 2018, as esperanças estão renovadas e os agricultores esperam por um ano de boa e abundante colheita. No entanto a previsão meteorológica para Santo Antão, aponta para a possível ocorrência de aguaceiros na quarta-feira dia 05, e também para sábado dia 8 de Setembro.