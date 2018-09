PM na China em busca de novidades para o país

O governo cabo-verdiano participa de 2 a 8 de Setembro no Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), que marca a 7ª Conferência Ministerial a realizar em Pequim. O governo tem dado muita importância a este encontro, como uma plataforma colectiva de diálogo e cooperação entre a China e África. Além desta perspectiva o país, como tem anunciado o primeiro-ministro, tem pontos particulares a proceder em território chinês.

E é desses encontros que o primeiro-ministro espera ter novidades para projectos para o país, como é o caso da Zona Económica Especial Marítima. Daí ter adiantado, esperar que no fim da reunião possa “ter novidades para” o avanço do projecto, como anunciado. Estão agendadas visitas a portos, assim como outras zonas económicas especiais naquele país, para inteirar das situações, isto quando se procura financiamento.

Encontros com o Presidente, Xi Jinping, e com o 1º Vice primeiro-ministro, Han Zheng, são dos pontos altos desta visita, esperando fortalecer de forma unilateral as relações entre o nosso país e a China. Por outro lado estão agendados encontros com a comunidade estudantil cabo-verdiana em Pequim.

E assim o governo espera que a FOCAC seja um marco no reforço da consolidação da contribuição que a China tem dado para o desenvolvimento de África. E, por seu lado, Cabo Verde procura reforçar de forma unilateral os laços com a China, um dos seus maiores parceiros de desenvolvimento.