PM : Não há crise política

2/09/2018 14:36 - Modificado em 2/09/2018 14:36

Num post na sua página oficial do Facebook, o primeiro-ministro disse que “ Não há crise política”. Isto a propósito das declarações do Presidente da República no sentido que só teve conhecimento do acordo com os EUA, SOFA (Status of Forces Agreement) – Acordo Militar entre Cabo Verde e EUA , depois de ter sido assinado entre as partes. O que acabou por ser desmentido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros que assegurou: “O que eu disse é a verdade e disse com total tranquilidade e serenidade em confiança e o primeiro-ministro sabe que o ministro dos Negócios Estrangeiros é uma pessoa responsável. A oposição viu nesta postura uma crise institucional”. Tanto que o PAICV, apesar de não ter votado contra o acordo, no Parlamento, sempre alegou a inconstitucionalidade de algumas das suas normas. No meio de uns e de outros, o PM veio tentar colocar água na fervura. Não foi contra a postura do seu ministro, nem da do PR e não fez a vontade à oposição e defendeu que “o relacionamento entre o Governo e o Presidente da República sempre se pautou, e continua a pautar, pela cordialidade, institucionalidade, maturidade democrática e respeito dos dois órgãos políticos de maior relevância para o país.” E assim o PM considera que “não há crise“. Veremos.