Olavo Correia : “31 de Agosto é um marco negro na história de Cabo Verde “

2/09/2018 14:29 - Modificado em 2/09/2018 14:29

Em declarações à imprensa no Porto Novo, onde se encontra de visita, Olavo Correia, aproveitou para se referir aos acontecimentos de 31 de Agosto em Santo Antão, data que considera “um marco negro na história de Cabo Verde” e que “leva a todos a reflectirem sobre o futuro”.

”Um momento em que os direitos humanos não foram respeitados mas, felizmente, hoje temos um país mais livre e democrático. Temos de reflectir sobre esse passado e vale a pena reforçar o nosso comprometimento com a democrácia, com a liberdade e com os direitos humanos”, notou o vice-primeiro-ministro.

O governante cumpre o hoje o segundo dia da visita a Porto Novo, onde disse ter constatado a “grande parceria” que existe entre o Governo e o poder local, a qual, no seu entender, tem facilitado o processo de desenvolvimento deste município.

Inforpress