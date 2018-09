Depressão Tropical afasta-se de Cabo Verde mas deixa chuva

1/09/2018 13:22 - Modificado em 1/09/2018 13:24

De acordo com a última atualização ; 12h 30 m; do INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E GEOFÍSICA a depressão tropical associada a uma baixa a Oeste do arquipélago transformou-se no ciclone tropical Florence com pouca influencia nas ilhas de Cabo Verde. E neste quadro nenhuma ilha se encontra na zoina de risco , A previsão aponta para melhoria contínua do estado do tempo. Com chuviscos fracos dispersos especialmente nas ilhas ocidentais. Chuva branda podera’ cair no Fogo, Brava, SA e SV durante todo o dia. Chuviscos em Santiago, SN, Sal e BV.

Ainda alguma precaução nas atividades marítimas para o dia de hoje, face a possibilidade de alguma agitação marítima e da ondulação junto a costa

