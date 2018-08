Depressão Tropical enfraquece a sua influência sobre as ilhas mas traz chuva moderada

31/08/2018 14:07 - Modificado em 31/08/2018 14:07

A depressão tropical que vai atingir o arquipélago na madrugada de hoje está a enfraquecer a sua influência sobre Cabo Verde . Mesmo assim o INMG, INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E GEOFÍSICA, prevê ventos fortes, ondas, aguaceiros ou chuva fraca a moderada, localmente forte, com trovoadas que vão atingir todo o arquipélago com maior incidência nas ilhas de Sotavento. Período crítico na noite de 31/madrugada de 01

Depressão tropical localizada a Sul do arquipélago, movendo-se para Oeste, com possível evolução para tempestade tropical, já fora do território nacional.

Prevê-se chuva em todo o arquipélago, sendo fraca em Barlavento e moderada a forte em Sotavento, onde poderá ser acompanhada de trovoadas, durante o período crítico

Ainda que enfraquecido o sistema e com menor impacto nas ilhas, recomenda-se a tomada de medidas de precaução e segurança, face à ocorrência de ventos fortes, agitação marítima, com destaque para as zonas costeiras das ilhas do Sal, Boavista, Maio, Santiago, Fogo e Brava, probabilidade de enchentes nas zonas baixas e deslizamento de terra nas encostas