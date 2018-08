Bebé morre após ficar 15 horas sozinha em quarto de hotel. Pais saíram

31/08/2018 11:46 - Modificado em 31/08/2018 11:46

Relatório agora divulgado revela que era o terceiro filho do casal a morrer no espaço de dois anos.

Uma bebé de 10 semanas de idade morreu depois de ter ficado sozinha durante 15 horas dentro da cadeirinha, num quarto de hotel, com a irmã gémea, enquanto os pais foram sair, em julho de 2016.

A criança, que é identificada como ‘criança M’ pelas autoridades, é o terceiro filho daquele casal britânico a morrer num espaço de dois anos, indica o Manchester Evening News.

Um relatório da comissão de proteção de crianças de Wigan, cidade localidade na região metropolitana de Manchester, indica que a mãe deu à luz a sete crianças desde junho de 2015 e que apenas quatro sobreviveram mais de 16 meses – sendo que continuam a viver com o casal.

O chocante relatório revela que a ‘criança M’ morreu no terceiro dia de férias do casal num resort perto de Wigan. Revela também que os serviços sociais sabiam que os pais tinham problemas com álcool mas a demora em agir acabou por custar a vida de três crianças.