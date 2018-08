Santiago Norte : PN detém quatro indivíduos na posse de quatro pistolas e duas caçadeiras

A Polícia Nacional, através do Comando Regional de Santiago Norte, deteve nas últimas 48 horas, em flagrante delito, quatro indivíduos na posse ilegal de armas de fogo.

No âmbito do Plano Operacional “Verão em Segurança”, levado a cabo pela Polícia Nacional de Santiago Norte, foram apreendidos em flagrante delito, quatro indivíduos na posse ilegal de seis armas de fogo, isto na sequência de operações de buscas e revistas. Entregues ao Ministério Público, três dos indivíduos, detidos por posse ilegal de armas de fogo, ficaram sobre Termo de Identidade e Residência (TIR), enquanto que um quarto indivíduo, ficou em prisão preventiva. Tal indivíduo já há muito que se encontrava sob investigação do Núcleo de Investigação Criminal de Santiago Norte, acusado de cometer vários crimes. Das armas de fogo apreendidas, quatro são semiautomáticas e duas caçadeiras.

De realçar que, nos últimos 15 dias, em operações efectuadas por todas as esquadras policiais que estão sob jurisdicção do Comando Regional de Santiago Norte, foram detidas oito pessoas. Destas, sete ficaram em prisão preventiva, como medida de coacção aplicada pelo Ministério Público. De acordo com a PN o outro indivíduo aguarda, neste momento, a sua apresentação ao Tribunal de Santa Catarina.