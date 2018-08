INMG imite alerta de mau tempo : chuva moderada e ventos fortes

30/08/2018 14:18 - Modificado em 30/08/2018 14:18

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) imitiu um alerta de mau tempo com base no seguinte quadro meteorológico : Ventos fortes, grandes ondas, aguaceiros ou chuva moderada a forte, acompanhada de trovoada. Todo o arquipélago foi definido como área de risco com maior incidência nas ilhas de Sotavento a partir da manhã do dia 31,. Período crítico na noite de 31/madrugada e manhã de 01.O fenómeno atmosférico é definido como onda tropical associada a um centro de baixas pressões com geração a Sudeste do arquipélago e possível evolução para tempestade tropical.

Prevêem-se ventos fortes em todas as ilhas, muito intensos com rajadas em Sotavento, forte agitação marítima inicialmente com ondas de Nordeste, rodando para Este e depois Sul, atingindo 4 a 6 metros em todas as ilhas, acima desses valores em sectores críticos a sul do arquipélago

Tomada de medidas de precaução e segurança,

Face à ocorrência de ventos fortes, principalmente nas zonas de maior altitude, forte agitação marítima, com destaque para o litoral sudeste e sul das ilhas do Sal, Boavista, Maio, Santiago, Fogo e Brava, enchentes nas zonas baixas e deslizamento de terra nas encostas.