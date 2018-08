Cinco burlões detidos em São Vicente

Os suspeitos, segundo nota da Polícia Judiciária (PJ), apresentavam-se sob diferentes nomes e disfarces e fazem parte de uma associação criminosa que se dedicava, não só, à prática de crimes de burla como também a ameaças de morte e rapto, falsificação de moeda e outros crimes. Estes elementos vinham actuando em várias partes do país, com destaque para a ilha de São Vicente.

Através de engano de “rituais de curas milagrosas e de feitiços”, “duplicação de dinheiro” (notas pretas) e/ou passando por investidores estrangeiros, esses indivíduos manipulavam as vítimas, fazendo com que estas lhes entregassem grandes quantias em dinheiro, tendo as vítimas sido burladas em valores que ultrapassam os 15.000.000$00 (quinze milhões) de escudos cabo-verdianos”.

A detenção ocorreu esta quarta-feira, dia 29, fora de flagrante delito. Os cinco indivíduos, são de nacionalidades estrangeiras e cabo-verdiana e com idades compreendidas entre 36 e 50 anos.

As detenções aconteceram na sequência de várias buscas domiciliárias através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Crimes Económicos e Financeiros –, em cumprimento de um mandado do Ministério Público e foram realizadas nos arredores da cidade do Mindelo, tendo sido ainda apreendidos diversos objetos e documentos relacionados com os crimes em questão.