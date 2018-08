SAD do Benfica dispara 22% após clube garantir acesso à Liga dos Campeões

30/08/2018 11:39 - Modificado em 30/08/2018 11:39

Clube da Luz garantiu na quarta-feira o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

As ações da SAD do Sport Lisboa e Benfica (SLB) abriram em forte alta, esta quinta-feira, depois de o clube ter garantido o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, com a vitória de 5-2 (no total dos dois jogos) frente aos gregos do PAOK.

De acordo com a Euronext, há momentos, as ações da SAD da Luz disparavam 22% para valerem 2,74 euros e negociavam em máximos de abril de 2014.

Os investidores estão assim a aplaudir o apuramento do clube para a fase de grupos da competição. Com a vitória frente ao PAOK, o clube garantiu a entrada de 43 milhões de euros nos cofres da Luz.

Depois de um empate (1-1) na Luz, as águias foram à Grécia golear (4-1) o PAOK e fechar o playoff de acesso à Champions. Jardel, Salvio (2) e Pizzi foram os marcadores de serviço e garantiram assim a entrada dos encarnados na maior prova do futebol mundial.

O Benfica conseguiu, através deste playoff, voltar a estar presente na fase de grupos da Liga dos Campeões. Com esta qualificação, são já nove as épocas consecutivas em que a Champions conta com os encarnados nesta fase.