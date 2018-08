Georgina Rodríguez arrasa com vestido transparente no Festival de Veneza

30/08/2018 10:58 - Modificado em 30/08/2018 10:58

A namorada de Cristiano Ronaldo juntou-se a outras celebridades internacionais no evento.

Georgina Rodríguez já começou a fazer furor em Itália. A namorada de Cristiano Ronaldo, que se mudou recentemente para o clube italiano Juventus, foi convidada para marcar presença no prestigiado Festival de Cinema de Veneza.

Para o seu primeiro dia no evento, a modelo espanhola elegeu um assimétrico vestido azul escuro. Justo ao corpo, o vestido realçou o físico de Georgina e fez com que a sua presença não passasse despercebida.

Porém o melhor estaria ainda para vir. Foi na passadeira vermelha que a namorada de Ronaldo deixou todos ‘de queixo caído’ ao surgir com um arrasador vestido preto. Repleta de transparências, a peça deixou à vista as curvas e, mais concretamente, o rabiosque da bailarina.

No Instagram, Georgina mostrou-se radiante por ter oportunidade de participar na 75ª edição do festival. “Animado para participar no Festival de Cinema de Veneza”, pode ler-se na legenda de uma foto captada durante o evento.