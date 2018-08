Suposto homicida de Kevin dos Santos fica em prisão preventiva

30/08/2018 00:04 - Modificado em 30/08/2018 00:13

A Polícia Judiciária informa que o indivíduo detido na noite de terça-feira, 27, suspeito de ser o autor do crime de homicídio do jovem Kevin dos Santos, ocorrido em Achada São Filipe, cidade da Praia, no passado dia 19 de Agosto, apresentado às autoridades judiciárias para aplicação de medidas de coacção, ficou em prisão preventiva.

Segundo uma nota da PJ, o indivíduo foi detido nesta segunda-feira, fora de flagrante delito, numa operação conjunta com a Brigada de Investigação Criminal e Combate ao Banditismo do Comando Regional da Polícia Nacional, “em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

O crime em causa, diz a nota da PJ, terá ocorrido na sequência de uma discussão registada entre o alegado agressor e a vítima, um indivíduo de 23 anos.

Sabe-se que o suposto assassino é filho de uma agente da Polícia Nacional.