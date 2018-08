JCF continua a fazer suspense a volta da sua decisão sobre o SOFA

29/08/2018 23:19 - Modificado em 29/08/2018 23:19

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, continua a alimentar um suspense a volta da decisão que terá de tomar sobre o (Acordo Militar entre Cabo Verde e os EUA – SOFA) que tem motivado a troca de “galhardetes” e arremessos entre o Governo e a oposição . Mas só que desta vez o PR já marcou uma data para acabar com o suspense: “antes de, em Outubro, participar na 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. Em entrevista ao jornal Expresso das Ilhas deita achas na fogueira do suspense “Muito brevemente vou pronunciar-me sobre isto (Acordo SOFA), mas pronunciei-me sobre o processo que conduziu a essa assinatura. Achei e continuo a achar que em matérias como essa tem que haver uma articulação próxima com o Presidente da República, porque ele tem poderes constitucionais nesta matéria “