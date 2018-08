Brava : Deputado do PAICV pede a PGR para averiguar denúncia contra delegado do MA

29/08/2018 23:14 - Modificado em 29/08/2018 23:14

Clóvis Silva deputado do PAICV pelo círculo eleitoral da Brava pediu que a Procuradoria Geral da República apure as denúncias feitas pela população contra o delegado do MAA na Brava acusado de usar meios públicos em benefício próprio.Fez este apelo em conferência de imprensa, esta quarta-feira, na Cidade da Praia, a propósito das denúncias feitas pelos agricultores e criadores de gado da Brava contra o delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA), Estevão Fonseca, acusado de estar a utilizar meios financeiros, transportes e funcionários deste ministério em benefício próprio.

“Eu pessoalmente apurei junto dos agricultores e criadores de gado e estes confirmaram que o senhor delgado do Ministério da Agricultura tem uma horta em plena cidade de Nova Sintra, que entrega um autotanque do ministério para que privados façam transporte de agua para a horta para fins privados, e confirmaram ainda que o delegado é visto a levar sacos de produtos da horta no veiculo do Estado para embarcar no navio Kriola”, disse.

Asseverou, por outro lado que os deputados municipais do PAICV na ilha Brava entregaram esta terça-feira uma “participação formal” à Procuradoria da Comarca da Brava para averiguação das denúncias feitas pelos criadores e agricultores contra o referido delegado.

Fonte : Inforpress