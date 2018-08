Onda tropical traz chuva na sexta e sábado

29/08/2018 23:02 - Modificado em 30/08/2018 00:00

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) prevê a formação de uma onda tropical na costa ocidental africana que deverá passar por Cabo Verde nos próximos dias, com a possibilidade de ocorrência de chuvas. Informação já confirmada pelo Instituto de Meteorologia que prevê para hoje chuva e chuviscos nas zonas altas

Em causa, uma área de baixa pressão que se deverá formar entre a costa de África e o arquipélago, de acordo com o NHC.

Contactado pela Rádio Morabeza, o administrador responsável pela área técnica e desenvolvimento do Instituto Nacional Meteorologia e Geofísica, Daniel Graça, confirma que há desenvolvimento de uma onda tropical e que esta pode trazer alguma chuva, principalmente para as ilhas do Sul, nomeadamente Santiago, Fogo, Brava e Maio.

Daniel Graça sublinha, entretanto, que se trata de uma depressão tropical, normal nesta época do ano, e que se deve fazer sentir, provavelmente, sexta e sábado.