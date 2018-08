Selecção de Futebol Sub-17 perde jogo treino frente a Escola Esperança Futebol Clube de sub-19

29/08/2018 18:05 - Modificado em 29/08/2018 18:05

A selecção nacional cabo-verdiana de futebol sub-17 perdeu na tarde de terça-feira, dia 28, com a Escola Esperança FC de sub-19 pela margem de 4-3, naquele que foi o segundo jogo amigável realizado pelo combinado no Estádio Nacional e que serve de preparação para o jogo de qualificação da CAN 2019, dessa categoria.

Depois do empate a uma bola no primeiro jogo treino, realizado no domingo dia 26, frente a Escola EPIF sub-19, nesta terça-feira foi a vez dos pupilos de “Djodje” e “Dino” medirem forças com a Escola Esperança de sub-19, onde saíram derrotados por 4-3. Os golos de Cabo Verde foram apontados por Anderson, Bruno e Jorge.

A selecção de Cabo Verde cumpre na tarde desta terça-feira, mais uma secção de trabalho tendo em vista o último jogo de preparação, desta vez frente ao Bola Pa Frente, na tarde de quinta-feira, dia 30, novamente no Estádio Nacional, local onde a comitiva cabo-verdiana tem montado o seu quartel-general, nesta fase de jogos de preparação tendo em vista os jogos de qualificação para o CAN Tanzânia 2019 que se realiza no Senegal durante o mês de Setembro.

De realçar que a selecção termina os trabalhos em solo cabo-verdiano no dia 31 de Agosto, data que a comitiva partirá para o Senegal, para mais uma semana de estágio, antes do início da prova. Cabo Verde tem duelo marcado com Mauritânia a 11 de Setembro e no dia 13 tem como oponente a congénere da Guiné Conacri.