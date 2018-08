CMPN e Associação de Atletismo de Santo Antão organizam Corrida do Município do Porto Novo

29/08/2018 17:58 - Modificado em 29/08/2018 17:58

A Câmara Municipal do Porto Novo e a Associação de Atletismo de Santo Antão, promovem nesta quinta-feira, 30 de Agosto, uma Prova de Atletismo de Montanha alusivo ao dia do Município do Porto Novo, que se comemora no dia 2 de Setembro.

A edilidade do Porto Novo já tem em andamento várias actividades, direccionadas para as comemorações do Município do Porto Novo, e nesta quinta-feira, em parceria com a Associação de Atletismo de Santo Antão, vai realizar-se a corrida de Montanha. Esta prova abarcará as localidades de Companhia de Lagoa/Pico da Cruz, no Planalto Leste, sendo que os atletas irão percorrer um total de 10 quilómetros.

De acordo com a organização da prova, o objectivo da realização da mesma consiste em dar o devido reconhecimento aos atletas que subiram ao pódio no Campeonato Nacional de Atletismo e, também, enaltecer o trabalho que a Associação de Atletismo de Santo Antão tem feito para desenvolver a modalidade.