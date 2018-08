Torneio Nacional de Voleibol: Santo Antão em femininos e Santiago Norte em masculinos conquistam os títulos

29/08/2018 12:54 - Modificado em 29/08/2018 12:54

Terminou na noite desta terça-feira 28, o Torneio Nacional de Voleibol de Juniores, que decorreu no Polivalente de “Bunzim”, na cidade das Pombas, Paúl, com a selecção sub-18 de Santo Antão a vencer na final a ilha vizinha de São Vicente por 3-0, enquanto que, na final dos sub-19 masculinos, a selecção de Santiago Norte superiorizou-se aos vizinhos de Santiago Sul, com o resultado de 1-3. Estão assim encontrados os dois vencedores do Torneio Nacional de Voleibol de Juniores. No capítulo feminino a selecção sub-18 de Santo Antão, foi a mais regular conseguindo chegar a final, graças aos dois triunfos na primeira fase – São Vicente na primeira jornada por 3-0 (25-13, 25-14 e 25-13) e na segunda jornada venceu Santiago Norte, no quarto set, isto por lesão de uma atleta santiaguense, o que deixou a equipa com apenas cinco elementos em campo, número não permitido num jogo de voleibol. No jogo da final, disputado nesta terça-feira, frente á ilha vizinha de São Vicente, que tinha assegurado o aceso à final graças ao triunfo frente à selecção de Santiago Norte por 1-3 (15-25, 25-20, 21-25 e 20-25), a equipa de Santo Antão, voltou a ser mais forte e venceu novamente por 3-0, e conquistou o trofeu de campeão, desta feita pelos parciais de 25-11, 25-12, e 25-9.

Em masculinos sub-19, as selecções de Santiago Sul e Santiago Norte, chegaram a final depois de garantirem a primeira e segunda posição respectivamente durante a primeira fase. A selecção de Santiago Sul foi a mais forte durante a mesma fase e conseguiu vencer todas as três partidas realizadas. Primeiramente, frente a Santiago Norte por 1-3 (23-25, 22-25, 25-18 e 16-25), Santo Antão 3-0 (25-10, 25-22 e 27-25) e na terceira jornada derrotou São Vicente por 1-3 (25-18, 13-25, 12-25 e 17-25). Por sua vez, a selecção de Santiago Norte, apesar de ter iniciado da pior forma a sua prestação no Torneio Nacional de Voleibol, conseguiu vencer na segunda jornada a selecção de São Vicente por 0-3 (15-25, 18-25 e 24-26) e já na terceira e última jornada venceu Santo Antão por 1-3 (20-25, 26-24, 17-25 e 20-25). Mesmo com a grande performance apresentada durante a primeira fase, a selecção de Santiago Sul não teve a força necessária para parar na final o combinado de Santiago Norte, que após perderem na primeira jornada da competição, despacharam os vizinhos do Sul, por 3-0 (25-20, 25-23 e 25-22).

De realçar que no torneio feminino sub-18 participaram as regiões desportivas de Santo Antão, São Vicente e Santiago Norte, surgindo a ausência de Santiago Sul, como a nota de maior destaque. Em masculinos, marcaram presença as regiões desportivas de Santo Antão, São Vicente, Santiago Sul e Santiago Norte.