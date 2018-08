TIR para implicada em processo de tráfico de drogas

28/08/2018 23:34 - Modificado em 28/08/2018 23:34

Sem avançar muitas informações, a Polícia Judiciária, através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes – SCITE –, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, informa que na passada sexta-feira, 24 de Agosto, deteve, fora de flagrante delito, uma cidadã cabo-verdiana, de 30 anos, suspeita de envolvimento num processo de tráfico de drogas, em investigação pela PJ.

De acordo com a mesma fonte, a detida após ser presente às autoridades judiciais competentes, dentro do tempo legal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguida detida e aplicação de medidas de coação pessoal, foi-lhe aplicada Termo de Identidade e Residência e interdição de saída do país.