Polícia Judiciária apreende Viagra e Ibuprofen provenientes da Guiné-Bissau

28/08/2018 23:15 - Modificado em 28/08/2018 23:15

No âmbito da prevenção e combate aos tráficos ilícitos por via aérea a PJ, numa operação conjunta com o Serviço de Alfândega e a Guarda-fiscal – CAAT Praia –, apreendeu entre os dias 21 e 25 de Agosto, no Aeroporto Internacional da Praia, um total de quarenta e nove mil cento e oitenta (49.180) comprimidos de tipos diversos, entre os quais se destacam o Viagra e o Ibuprofen, provenientes da Guiné-Bissau.

Os comprimidos apreendidos encontravam-se dissimulados no interior de caixas de esferovites com mariscos congelados, em malas de viagem, tendo a apreensão sido efetuada na sequência do controlo de voos de duas companhias aéreas africanas, depois dos respetivos desembarques no Aeroporto Internacional Nelson Mandela.