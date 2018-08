Praia : Homem de 24 anos detido por suspeita de homicídio e posse de arma de fogo

28/08/2018 18:00 - Modificado em 28/08/2018 18:00

Um homem foi detido, fora de flagrante delito, pela Polícia Judiciária, através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas, numa operação conjunta com a Brigada de Investigação Criminal e Combate ao Banditismo do Comando Regional da Polícia de Ordem Pública da Praia, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, na noite desta segunda-feira, 27, no bairro de Achada São Filipe.

O indivíduo de 24 anos foi detido por haver fortes indícios da prática de um crime de homicídio e detenção de arma de fogo.

De acordo com a PJ, os crimes em causa terão ocorrido na manhã do 19 de Agosto, em Achada São Filipe, na sequência de uma discussão ocorrida entre o alegado agressor e a vítima, um indivíduo de 23 anos.

O detido foi esta manhã, terça-feira, 28, presente às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação.