Sal: três criminosos em prisão preventiva e três com TIR

28/08/2018 17:50 - Modificado em 28/08/2018 17:50

Seis indivíduos acusados da prática de vários crimes: roubo; assaltos á mão armada a residências; receptação; injúria agravada contra agentes de autoridade e ameaça, factos ocorridos entre Fevereiro e Agosto deste ano, na cidade de Santa Maria.

Apresentados ao Tribunal do Sal, os jovens com idades compreendidas entre os 19 e os 28 anos, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoais, três deles ficaram em prisão preventiva e os outros três sob Termo de Identidade e Residência.

Foi-lhes aplicado ainda, como medida acessória, a interdição de saída do país e apresentação periódica, isto aos três indivíduos que ficaram sob TIR.

De acordo com a Polícia Judiciária, um desses indivíduos possui já várias passagens pela Polícia.