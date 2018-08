Vice-Presidente da FCF “Lito Semedo” designado para comissário de Jogo da Liga dos Campeões de África

28/08/2018 01:16 - Modificado em 28/08/2018 01:16

O Vice-Presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Luís Manuel Semedo (Lito Semedo), vai desempenhar a função de comissário da CAF no jogo da Liga dos Campeões Africano, entre o AS Lome do Togo e Wydad do Marrocos, jogo esse agendado para esta terça-feira, 28 de Agosto.

A Confederação Africana de Futebol (CAF) nomeou Luís “Lito” Manuel Semedo como comissário do jogo nº 131, referente a sexta e última jornada da fase de grupos da maior prova de clubes do continente africano. Esta partida que terá início as 15 horas de Cabo Verde, coloca frente a frente o primeiro e o último classificado do Grupo C, onde o Wydad com onze pontos leva uma vantagem de oito pontos sobre o AS Lome último classificado e já sem hipóteses de seguir em frente na prova.

De realçar ainda que Lito Semedo também será comissário da CAF no jogo entre o Togo e Benin, agendado para o dia 09 de Setembro, a contar para a segunda jornada da fase de grupos de apuramento para o CAN 2019.