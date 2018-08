A partir de Outubro o Planalto Norte do Porto Novo passa a ter iluminação 24 horas por dia

28/08/2018 01:07 - Modificado em 28/08/2018 01:07

Os trabalhos da montagem da Central Fotovoltaica que irá fornecer energia eléctrica vinte e quatro horas por dia ao Planalto Leste no Porto Novo, decorrem a bom ritmo pelo que está para breve a sua inauguração.

Com data inicial de inauguração prevista para o mês de Setembro, os trabalhos ainda continuam, entrando agora na sua fase final. Outubro é a nova data para a inauguração da tão esperada iluminação. Este projecto, avaliado em cerca de 20 mil contos, irá abarcar quase 170 famílias das localidades do Planalto Norte, é levada a cabo pela Câmara Municipal do Porto Novo, contando com as parcerias da Associação para a Defesa do Património de Mértola (Portugal), ECREE – uma agência ligada às energias renováveis da CEDEAO, o Instituto Camões, a Direcção-Geral da Energia e Associações locais.