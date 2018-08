Chegou o avião que vai prestar apoio nas evacuações inter-ilhas

Já está na cidade da Praia o avião da Sevenair que vai operar nas evacuações inter-ilhas. Como início das operações, o governo resolve um dos problemas do país que se arrastava há décadas sem uma solução: um meio aéreo para a evacuação de doentes e acidentados inter-ilhas.

A aeronave vai ficar afecta à Guarda Costeira, em regime de aluguer, e vai estar disponível para os casos de emergência, a nível nacional.

A aeronave vai operar no quadro do protocolo celebrado entre o Estado de Cabo Verde, a Guarda Costeira, Ministério da Saúde e Segurança Social, INPS e as seguradoras privadas Ímpar e Garantia.