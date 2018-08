Mindelo: Jovem de 17 anos, suspeito de roubo, fica em prisão preventiva

27/08/2018 12:56 - Modificado em 27/08/2018 14:31

Detido este fim-de-semana, fora de flagrante delito, este jovem é suspeito da prática de uma série de crimes de roubos, assim como de violência sobre pessoas, entre outros crimes.

De acordo com a Polícia Judiciária, que efectivou a detenção através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo – Brigada de Investigação dos Crimes contra a Propriedade, o indivíduo em causa fazia parte de um grupo de jovens que vinham praticando crimes de assaltos a pessoas e residências em várias localidades da cidade do Mindelo. Os restantes suspeitos foram detidos pela PJ no passado mês de Julho.

O detido foi presente no sábado, 25, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coação, tendo-lhe sido aplicado a prisão preventiva.