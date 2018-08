Kourtney Kardashian posta fotos de maiô de tirar o fôlego

27/08/2018 11:30 - Modificado em 27/08/2018 11:34

Kourtney Kardashian está dando o que falar nas redes sociais! Após postar foto de topless, Kourtney compartilhou cliques de maiô de tirar o fôlego durante suas férias no México.

A estrela de Keeping Up With The Kardashians foi flagrada usando um biquíni amarelo ultra cavado curtindo a praia ao lado das amigas Stephanie Shepherd, Amanda Lee, Sarah Howard e a makeup artist Hrush Achemyan.

E nesse sábado, 25, Kourt postou fotos no Instagram usando um maiô metálico enquanto toma banho em um chuveiro externo. “Ás vezes eu levo todo o brilho”, escreveu ela na legenda.

Já no segundo post, Kourt aparece deitada mostrando suas curvas e instiga os seguidores: “Fala espanhol?”.