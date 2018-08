POST : TSA !!!

Na sua página oficial do Facebook o primeiro –ministro sentiu-se forçado a vir esclarecer o alcance da Taxa de Segurança Aeroportuária e da alteração pontual do Dec-Lei 46/2018, de 13 de agosto, para tornar expressa a interpretação que considera correcta. Mas convém que este governo que é acusado de comunicar mal até as boas coisas que faz , que seja claro à primeira , sem necessidade de rectificar para clarificar . Isto quando tem uma oposição de casos que chegou a “ matar” num barco uma parturiente que viria a falecer no Hospital para criticar a politica de transportes do governo. Dar casos a quem faz politica com casos pode ser um caso sério.

Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva

Considerando, no entanto, interpretação diversa que tem sido dada, apontando em sentido contrário ao pretendido com a aplicação da TSA, o Governo irá proceder a alteração pontual do Dec-Lei 46/2018, de 13 de agosto, para tornar expressa a interpretação que considera correcta.

Assim, a alteração irá dizer expressamente que: são isentos do pagamento da TSA, nos voos internacionais, os passageiros naturais de Cabo Verde e bem assim os respetivos cônjuges e descendentes, nos voos internacionais, mediante a exibição de passaporte, certidão de nascimento, certidão de casamento ou outro documento onde conste a circunstância de ter nascido, ser casado ou filho de pai ou mãe nascido em Cabo Verde.

