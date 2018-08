Governo alemão quer reforçar apoio a Moçambique

26/08/2018 22:15 - Modificado em 26/08/2018 22:15

O ministro da Cooperação Económica e Desenvolvimento da Alemanha, Gerd Muller, manifestou hoje, em Maputo, a intenção de reforçar o apoio a Moçambique nas áreas de educação, agricultura, energia e boa governação.

“O ponto fulcral do nosso apoio nos próximos dois anos vão ser as áreas da agricultura e energia”, afirmou Gerd Muller, que falava após uma reunião com o ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maleiane.

O montante que será desembolsado pela Alemanha ainda não é conhecido, mas Gerd Muller garantiu que apoiar Moçambique é uma prioridade do seu executivo, destacando as “relações históricas” entre os dois países.

“Nós sabemos que o solo é fértil. Temos, assim, condições para aumentar a produtividade do país”, acrescentou o governante alemão, destacando também a necessidade de uma aposta mais sólida na educação, principalmente para os jovens.

Por sua vez, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, disse que as relações entre Moçambique e Alemanha são “muito boas”, lembrando que aquele país europeu é um dos principais parceiros de Moçambique, nomeadamente na educação.

“Nós já temos uma relação forte, resultante do último programa de cooperação que agora está a ser analisado”, observou o governante moçambicano, acrescentando que Moçambique pediu o aumento do apoio tendo em conta que o país africano está às portas de um novo ciclo eleitoral que terá “muitos custos”.

No mais recente programa de apoio à Moçambique, que termina neste ano e foi desenvolvido durante três anos, a Alemanha desembolsou 89,5 milhões de euros para vários projetos nas áreas de energia, boa governação, educação e agricultura.

Em outubro, a capital alemã, Berlim, vai acolher um encontro bilateral entre os dois países. Nessa altura, deverão ser divulgadas informações mais detalhadas sobre o próximo apoio que a Alemanha vai desembolsar para Moçambique.

fonte: Notícias ao Minuto