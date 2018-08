Túnel de passagem de droga descoberto por baixo de restaurante KFC

26/08/2018

A polícia encontrou o túnel depois de uma banal operação STOP ter permitido descobrir cerca de um milhão de dólares em produto estupefaciente.

Apolícia do estado norte-americano do Arizona, mais precisamente da localidade de San Luis que fica na fronteira entre os EUA e o México, descobriu um túnel que era utilizado para transportar droga entre os dois países.

A notícia é avançada pela CNN que explica que tudo começou no dia 13 de agosto quando uma patrulha da polícia viu o dono de um antigo restaurante KFC a transportar vários sacos de plástico para caixas pretas que depois eram carregadas para uma viatura que as transportava para vários pontos dos Estados Unidos.

Com os agentes da autoridade estava um elemento canino da brigada antidrogas que sentiu o cheiro a produtos estupefacientes e deu o alerta.

Nesta senda, os polícias inspecionaram as duas caixas e descobriram quase 250 embalagens de droga, entre 118 quilogramas de metanfetaminas, 6,3 quilos de cocaína, 13,6 quilos de heroína branca, 6,3 quilos de heroína castanha e pouco mais de três quilos de fetanil, o que se traduz em mais de três milhões de doses individuais.

No total, referem as autoridades citadas pela CNN, a droga encontrada tem um valor de mercado que ultrapassa um milhão de dólares (cerca de 860 mil euros).

Na sequência da investigação, dois dias depois os polícias regressaram ao antigo restaurante KFC e descobriram um túnel com quase sete metros de profundidade e 180 metros de comprimento. Quando saíram do túnel, os polícias descobriram que já estavam em território mexicano.

O dono do antigo restaurante, identificado como Lopez Garcia, foi detido e está acusado de vários crimes federais. De acordo com a CNN, o suspeito comprou o antigo restaurante em abril com o propósito de o utilizar para fazer passar a droga de um país para o outro e nunca como um negócio legal.

Fonte: Notícias ao Minuto