PJ aprende cannabis e haxixe na casa da mãe de detido

26/08/2018 19:28 - Modificado em 26/08/2018 19:28

Na última semana a Polícia Judiciária, Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, Brigada de Crimes contra o Tráfico de Drogas e Criminalidade Organizada, em comunicado, notícia a detenção em flagrante delito, no Porto Novo, Santo Antão, de um indivíduo do sexo masculino, de 37 anos, na posse de duas bolotas de Cannabis, com um peso total de 870 gramas.

Na sequência, após buscas domiciliárias realizadas esta quinta-feira, 23 na residência da mãe do detido, foi apreendido mais uma porção de Cannabis e uma outra de Haxixe que daria para cerca de 2.900 doses individuais.

Num outro caso em São Vicente, foi detido pela Brigada Externa, também em flagrante delito, um individuo do sexo masculino, de 20 anos, que tinha acabado de roubar cerca de seis quilos de material em cobre numa embarcação ancorada na zona da Onave.

Ambos foram presentes na manhã de sexta-feira, 24, ao Tribunal das respectivas comarcas (Porto Novo e São Vicente) para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e para aplicação de medidas de coação pessoais, tendo sido aplicado a Prisão Preventiva para o detido no Porto Novo e Termo de Identidade e Residência para o detido em São Vicente.